2019-11-21T15:15:31+03:00
Происшествия

Убивший пациента вахтер наркологии в Челябинске не работал в охране

Ему грозит до 15 лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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ЧП случилось в Челябинской областной наркологической больнице.ЧП случилось в Челябинской областной наркологической больнице.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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15 ноября в Челябинской областной клинической наркологии убили человека. Силы не пожалел местный вахтер, у которого произошла потасовка с 37-летним пациентом. Сейчас он проходит по делу об умышленном причинении тяжкого вреда, которое привело к смерти.

— Этот человек не числился в каком-либо частном охранном предприятии. Он был трудоустроен в больнице. В ближайшее время в суде будет избираться мера пресечения, — сообщил КП-Челябинск руководитель следственного отдела по Ленинскому району Константин Правосудов.

По информации «Комсомолки», вахтер не с ничего бросился на человека. Потасовке предшествовал словесный конфликт. Известно, что пациент когда-то страдал зависимостью. По статье грозит до 15 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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