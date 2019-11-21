Убивший пациента вахтер наркологии в Челябинске не работал в охране

СЕГОДНЯ 15:15 2019-11-21T15:15:31+03:00

Ему грозит до 15 лет колонии

Изменить размер текста: A A

15 ноября в Челябинской областной клинической наркологии убили человека. Силы не пожалел местный вахтер, у которого произошла потасовка с 37-летним пациентом. Сейчас он проходит по делу об умышленном причинении тяжкого вреда, которое привело к смерти.

— Этот человек не числился в каком-либо частном охранном предприятии. Он был трудоустроен в больнице. В ближайшее время в суде будет избираться мера пресечения, — сообщил КП-Челябинск руководитель следственного отдела по Ленинскому району Константин Правосудов.

По информации «Комсомолки», вахтер не с ничего бросился на человека. Потасовке предшествовал словесный конфликт. Известно, что пациент когда-то страдал зависимостью. По статье грозит до 15 лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете больше об этом инциденте?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU