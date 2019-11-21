Убивший пациента вахтер наркологии в Челябинске не работал в охране
15 ноября в Челябинской областной клинической наркологии убили человека. Силы не пожалел местный вахтер, у которого произошла потасовка с 37-летним пациентом. Сейчас он проходит по делу об умышленном причинении тяжкого вреда, которое привело к смерти.
— Этот человек не числился в каком-либо частном охранном предприятии. Он был трудоустроен в больнице. В ближайшее время в суде будет избираться мера пресечения, — сообщил КП-Челябинск руководитель следственного отдела по Ленинскому району Константин Правосудов.
По информации «Комсомолки», вахтер не с ничего бросился на человека. Потасовке предшествовал словесный конфликт. Известно, что пациент когда-то страдал зависимостью. По статье грозит до 15 лет колонии.
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