На чиновников соцзащиты завели уголовное дело из-за сидевших взаперти детей
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатного контроля условий жизни детей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.
Речь идет о двух сестрах и брате из Усть-Катава, которые десять лет прожили взаперти в родном доме. Родная мать не выпускала их на улицу и запрещала ходить в школу. После того, как дети сбежали из домашней тюрьмы, 55-летняя мать наложила на себя руки.
— По версии следствия, работники социальных служб и органов опеки должным образом не контролировали условия жизни и воспитания детей их матерью. В настоящее время следствие устанавливает лиц, причастных к совершению преступления, и обстоятельства произошедшего, — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU