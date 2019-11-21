2019-11-21T20:40:23+03:00
Общество

На чиновников соцзащиты завели уголовное дело из-за сидевших взаперти детей

Имена подозреваемых еще не названы
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Соседи тоже не знали, что происходит за высоким забором эффектной блондинки. Фото: соцсети/газета «Усть-Катавская неделя».Соседи тоже не знали, что происходит за высоким забором эффектной блондинки. Фото: соцсети/газета «Усть-Катавская неделя».
Изменить размер текста:

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту халатного контроля условий жизни детей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

Речь идет о двух сестрах и брате из Усть-Катава, которые десять лет прожили взаперти в родном доме. Родная мать не выпускала их на улицу и запрещала ходить в школу. После того, как дети сбежали из домашней тюрьмы, 55-летняя мать наложила на себя руки.

— По версии следствия, работники социальных служб и органов опеки должным образом не контролировали условия жизни и воспитания детей их матерью. В настоящее время следствие устанавливает лиц, причастных к совершению преступления, и обстоятельства произошедшего, — сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете подробности этой истории?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Задержанный в Челябинске житель Казахстана рассказал, куда потратил украденные у банка 200 тысяч евро
Из мэрии Челябинска уволен ответственный за остановки
В Челябинской области построят комплекс для отработавшего ядерного топлива
Прохожие опустошили мусорный контейнер с алкоголем в Челябинской области
Закрасившие граффити рекламщики проиграли морально
Не дождавшись тепла, жители Челябинска сами пошли ремонтировать теплотрассу
Рекламщики предложили оплачивать капремонт скандального дома в Челябинске, где закрасили граффити
Школьники из Челябинской области победили на мировой олимпиаде по робототехнике
Конфликт зоозащитников привел к закрытию крупнейшего приюта в Челябинске
Челябинск лидирует по количеству хакеров на душу населения в мире
Минздрав Челябинской области не подтвердил информацию об отмене новой дорогой медкомиссии на водительские права
Арестован вахтер челябинской наркологии, который убил пациента
Убивший пациента вахтер наркологии в Челябинске не работал в охране
В Челябинске отложили подорожание медкомиссии на водительские права
Стали известны новые обстоятельства смерти пациента в наркологической клинике в Челябинске
ВТБ Лизинг увеличил скидку на автомобили Renault
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Музыкант Дубовский разбил колени на новой остановке в Челябинске
ВТБ выдал свердловским семьям 1 млрд рублей по программе «Ипотека с господдержкой»
В сердце Сербии открылась выставка фотопейзажей Южного Урала
Житель Челябинской области сходил на шоппинг с найденной на улице банковской картой