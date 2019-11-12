В Челябинской области мать 10 лет держала детей взаперти

1. КАК ОБ ЭТОМ УЗНАЛИ?

6 ноября в полицию Усть-Катава позвонила 55-летняя Дина Азизова. Рассказала, что у нее пропали дети: дочери 20 и 11 лет и 15-летний сын.

В маленьком городке ребят отыскали быстро. Они были дома у друга старшей дочки. Дети выглядели напуганными. Рассказали, что не хотят возвращаться:

— Нас мама никуда не пускает из дома…

Их отвели в участок, чтобы не спеша выяснить, что происходит в семье. А на следующий день на окраине Усть-Катава загорелся двухэтажный коттедж, где жили Азизовы. Когда пожарные его потушили, внутри никого не было. Но в сарае они нашли тело хозяйки Дины. Она покончила с собой.

Семейная драма в Усть-Катаве. Обсуждаем с психологом Жанной Кульковой в эфире радио КП-Челябинск. Подкаст от 12.11.2019 00:00 00:00

2. КАК ЖИЛА СЕМЬЯ?

У старшей дочери Дарины был смартфон. Его ей подарил отец, который развелся с женой и уехал на заработки в Курганскую область. Дарина тайно завела аккаунт в соцсетях, познакомилась там с парнем и по ночам писала ему.

Цветом волос Дарина подражала матери.

Говорить по телефону можно было только при матери. Ребята отвечали отцу дежурное «у нас все хорошо, учимся на отлично». А на самом деле в школу не ходили. Мать сама занималась с детьми, покупала им прописи и обучающие фильмы.

Жили не бедно: Азизова слыла умелой портнихой, но с клиентами встречалась только у калитки своего участка.

— Она приносила из магазина полные пакеты продуктов, — вспомнили соседи. — Мы удивлялись: зачем ей так много, ведь она одна живет. Мы так думали, ведь детей рядом с ней никогда не видели. Она говорила, что они уехали к ее старшей дочери в Татарстан.

3. ПОЧЕМУ ДЕТЕЙ МАТЬ ДЕРЖАЛА ДОМА?

Как удалось узнать журналисту КП-Челябинск, старшая дочь еще подростком оказалась в колонии за непреднамеренное убийство. Но подробностей того дела никто из знакомых семьи не знает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/743513" frameborder="0"></iframe> Организовавшая побег дочь рассказывает о жизни за забором особняка.Видео: «Усть-Катавская неделя»

Азизова смертельно перепугалась за младших детей: как бы они не пошли по кривой дорожке.

— У нее развилась мания преследования, поэтому она заперла детей в доме, — сообщил «Комсомолке» прокурор Усть-Катава Денис Семенов.

4. ПОЧЕМУ СЕМЬЮ В ГОРОДЕ НАЗЫВАЛИ «5Д»?

Мать Дина, дочери Диляра и Дарина. Имена младших детей мы не можем называть по закону, но они начинаются с той же буквы. Десять лет назад в местной газете в стиле материалов «районки» рассказывалась история про замечательную семью Азизовых.

В нем Дина сообщает, как ей нравиться жить на родине. Ведь недавно она вернулась из бедного Узбекистана, где жила с первым мужем. Себя и свою семью она называла «5Д».

В тайне от строгой матери Дарина вела жизнь в соцсетях.

— В семьей отца была традиция называть первенцев на «Д». А я дальше пошла, решила всех называть на «Д», — рассказывала Азизова.

5. ПОЧЕМУ О ДЕТЯХ НЕ ЗНАЛИ СПЕЦСЛУЖБЫ?

Дарина, которая организовала побег, в школе проучилась три класса. После мать соврала всем, что уезжает в Башкирию и забрала документы. Средний сын только до 11 месяцев наблюдался у педиатра. О младшей дочери вообще нет никаких записей.

Однако коттеджа Азизовы купили на материнский капитал. Получить его без детских свидетельств о рождении и СНИЛСА невозможно. Так что рано или поздно о детях могли узнать…

6. КОГО НАКАЖУТ?

Карать уже некого. Мать наложила на себя руки, отец — возрастной пенсионер. Ему 69 лет, живет и работает в Кургане. Местные соцслужбы сейчас проверяют областные чиновники, но у тех железное алиби: жалоб от соседей не поступало, о ситуации никто не знал.

Дальше забора во дворе детей не пускали.

7. ЧТО БУДЕТ С ДЕТЬМИ?

Первый замубернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что 11-летняя сестра и 15-летний брат останутся жить с 20-летней Дариной. Ей помогут оформить на них опеку. Сестра из Татарстана и отец не горят желанием опекать младших Азизовых. Чиновники пообещали, что будут вести семью.

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