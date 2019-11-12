2019-11-13T14:18:56+03:00
Происшествия

В Челябинской области мать 10 лет держала детей взаперти

Семь вопросов о трагической истории многодетной семьи
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Мать внешне была эффектной женщиной. На заднем плане дом, где жила семья. Фото: соцсети/газета «Усть-Катавская неделя»Мать внешне была эффектной женщиной. На заднем плане дом, где жила семья. Фото: соцсети/газета «Усть-Катавская неделя»
Изменить размер текста:

1. КАК ОБ ЭТОМ УЗНАЛИ?

6 ноября в полицию Усть-Катава позвонила 55-летняя Дина Азизова. Рассказала, что у нее пропали дети: дочери 20 и 11 лет и 15-летний сын.

В маленьком городке ребят отыскали быстро. Они были дома у друга старшей дочки. Дети выглядели напуганными. Рассказали, что не хотят возвращаться:

— Нас мама никуда не пускает из дома…

Их отвели в участок, чтобы не спеша выяснить, что происходит в семье. А на следующий день на окраине Усть-Катава загорелся двухэтажный коттедж, где жили Азизовы. Когда пожарные его потушили, внутри никого не было. Но в сарае они нашли тело хозяйки Дины. Она покончила с собой.

Семейная драма в Усть-Катаве. Обсуждаем с психологом Жанной Кульковой в эфире радио КП-Челябинск. Подкаст от 12.11.2019

00:00
00:00

2. КАК ЖИЛА СЕМЬЯ?

У старшей дочери Дарины был смартфон. Его ей подарил отец, который развелся с женой и уехал на заработки в Курганскую область. Дарина тайно завела аккаунт в соцсетях, познакомилась там с парнем и по ночам писала ему.

Цветом волос Дарина подражала матери.

Цветом волос Дарина подражала матери.

Говорить по телефону можно было только при матери. Ребята отвечали отцу дежурное «у нас все хорошо, учимся на отлично». А на самом деле в школу не ходили. Мать сама занималась с детьми, покупала им прописи и обучающие фильмы.

Жили не бедно: Азизова слыла умелой портнихой, но с клиентами встречалась только у калитки своего участка.

— Она приносила из магазина полные пакеты продуктов, — вспомнили соседи. — Мы удивлялись: зачем ей так много, ведь она одна живет. Мы так думали, ведь детей рядом с ней никогда не видели. Она говорила, что они уехали к ее старшей дочери в Татарстан.

3. ПОЧЕМУ ДЕТЕЙ МАТЬ ДЕРЖАЛА ДОМА?

Как удалось узнать журналисту КП-Челябинск, старшая дочь еще подростком оказалась в колонии за непреднамеренное убийство. Но подробностей того дела никто из знакомых семьи не знает.

Организовавшая побег дочь рассказывает о жизни за забором особняка.Видео: «Усть-Катавская неделя»

Азизова смертельно перепугалась за младших детей: как бы они не пошли по кривой дорожке.

— У нее развилась мания преследования, поэтому она заперла детей в доме, — сообщил «Комсомолке» прокурор Усть-Катава Денис Семенов.

4. ПОЧЕМУ СЕМЬЮ В ГОРОДЕ НАЗЫВАЛИ «5Д»?

Мать Дина, дочери Диляра и Дарина. Имена младших детей мы не можем называть по закону, но они начинаются с той же буквы. Десять лет назад в местной газете в стиле материалов «районки» рассказывалась история про замечательную семью Азизовых.

В нем Дина сообщает, как ей нравиться жить на родине. Ведь недавно она вернулась из бедного Узбекистана, где жила с первым мужем. Себя и свою семью она называла «5Д».

В тайне от строгой матери Дарина вела жизнь в соцсетях.

В тайне от строгой матери Дарина вела жизнь в соцсетях.

— В семьей отца была традиция называть первенцев на «Д». А я дальше пошла, решила всех называть на «Д», — рассказывала Азизова.

5. ПОЧЕМУ О ДЕТЯХ НЕ ЗНАЛИ СПЕЦСЛУЖБЫ?

Дарина, которая организовала побег, в школе проучилась три класса. После мать соврала всем, что уезжает в Башкирию и забрала документы. Средний сын только до 11 месяцев наблюдался у педиатра. О младшей дочери вообще нет никаких записей.

Однако коттеджа Азизовы купили на материнский капитал. Получить его без детских свидетельств о рождении и СНИЛСА невозможно. Так что рано или поздно о детях могли узнать…

6. КОГО НАКАЖУТ?

Карать уже некого. Мать наложила на себя руки, отец — возрастной пенсионер. Ему 69 лет, живет и работает в Кургане. Местные соцслужбы сейчас проверяют областные чиновники, но у тех железное алиби: жалоб от соседей не поступало, о ситуации никто не знал.

Дальше забора во дворе детей не пускали.

Дальше забора во дворе детей не пускали.

7. ЧТО БУДЕТ С ДЕТЬМИ?

Первый замубернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, что 11-летняя сестра и 15-летний брат останутся жить с 20-летней Дариной. Ей помогут оформить на них опеку. Сестра из Татарстана и отец не горят желанием опекать младших Азизовых. Чиновники пообещали, что будут вести семью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы знаете больше об этой истории?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Мессенджеры или телефон: +7-968-124-92-44

Почта: gazeta174@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В центре Челябинска закрылась американская пиццерия
Что магнитогорцам хорошо, канадцу — срок: голкипер Джейми Маклеллан со страхом отозвался о своей работе в Челябинской области в 2007 году
Оставаться в лидерах: тренеров спортшколы «Трактор» наградили денежными премиями
Королеве красоты из Челябинска нужны горячая вода, матрас и ремонт в квартире
С боем вернули деньги: паре из Челябинска приписали 60 тысяч сверху кредита
ВТБ расширяет количество безбумажных офисов
Менял колеса — очнулся в реанимации: врачи вытащили с того света 32-летнего жителя Челябинска
В Челябинске обновят стадион «Локомотив»
В школе «Трактор» для юных хоккеистов открыли современный зал специальной подготовки
В Челябинске замечены подделки новых купюр в 2 000 рублей
В Челябинске нашли настоящую Рапунцель: длина волос школьницы впечатляет
У черного риелтора отсудили квартиру, которую ему подарила больная шизофренией жительница Челябинской области
Челябинцев спросят, нужны ли в сквере на Северо-Западе кустарник и цветы
Завод в Челябинской области оштрафовали за выбросы
В Челябинской области матери ребенка-инвалида пришлось судиться, чтобы выбить жизненно важное лекарство
15 миллионов рублей пообещали пенсионерке из Магнитогорска за поддельные БАДы
Экс-судью объявили в розыск за растление подростков в Челябинской области
Водитель иномарки погиб после тарана фуры на трассе в Челябинской области
Из-за надвигающихся снегопадов в Челябинск запретят въезд грузовиков
Новый медицинский скандал: в Челябинской области не оказалось машины скорой, чтобы увезти на операцию пациента с инфарктом
Первая жертва зимнего клева: в Челябинской области утонул рыбак
У жителей Челябинска чиновники через интернет поинтересовались, нужны ли горожанам новые деревья