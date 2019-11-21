2019-11-21T21:59:39+03:00
Общество

Из мэрии Челябинска уволен ответственный за остановки

В четверг Юрий Кожевников отработал последний день
Лидия ПЕСКОВА
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Кое-где умудрились поставить по две остановки, а где-то нет ни одной. Фото: Павел Кочнев.Кое-где умудрились поставить по две остановки, а где-то нет ни одной. Фото: Павел Кочнев.
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Начальник службы эксплуатации остановок при челябинской мэрии Юрий Кожевников оставил пост по собственному желанию. Правда, его уходу предшествовал скандал с установкой новых остановок.

— В четверг, 21 ноября, Юрий Кожевников работает последний день. Формально, он написал заявление по собственному желанию. Однако на самом деле причиной ухода стали претензии главы города Натальи Котовой. Ее не устроила работа, которая была проведена по установке новых остановок в Челябинске. К примеру, на «Алом поле» установили новый комплекс, не убрав прежний, а на улице Гагарина остановку поставили практически на проезжей части, — поясняет начальник пресс-службы мэрии Владимир Сафонов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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