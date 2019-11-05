В Челябинске ставят по два остановочных комплекса в одно место

На то, что остановочные комплексы устанавливают «плечом к плечу». На это обратил внимание наш читатель Павел Кочнев:

— Зачем на остановке «Северо-Крымская» установили новую остановку, если там есть здоровенный остановочный комплекс? Неужели все остальные остановки уже благоустроены так, что пошли по второму кругу?

А это - новая остановка у ледовой арены "Трактор". Обратите внимание, как задран пол. Фото: группа "Наш Челябинск" vk.com

ВИД НЕРЯШЛИВЫЙ

Летом прошлого года чиновники решили устанавливать ТОКи (типовые торгово-остановочные комплексы). Предполагалось, что предприниматели, арендующие павильоны, будет следить за самим комплексом, содержать его в чистоте.

Но что-то пошло не так. Коробки ТОКов оклеивают объявлениями. Арендаторам плевать, что делается за пределами их будочек. А побороть незаконную расклейку не удается.

На перекрестке улиц Чайковского и Кашириных комплекс еще не сдали, а он уже обклеен бумажками.Фото: Антон САДЧИКОВ

КАК ЗАБРАТЬСЯ ВНУТРЬ НА КОЛЯСКЕ?

Не успели построить все ТОКи, как начали монтировать 300 новых остановок стоимостью в миллион рублей каждая. Они заявлялись как «умные»: антискользящий пол, особенная подсветка, деревянные скамьи.

Но и эти комплексы несовершенны — из-за высокого основания. Его самостоятельно не преодолеют горожане на инвалидных колясках.

Есть еще и третий тип остановок — металлические будки зеленого цвета. В морозы железо промерзает; скамьи здесь железные: зимой не присядешь. На них город потратил 27 млн руб.

На фото внизу остановка возле областной администрации. Эти два козырька стоят здесь уже третий год. И никому до них нет дела!

А это - самый центр города, улица Цвиллинга. И тут нагромождение будочек.Фото: Антон САДЧИКОВ

Кстати, все рекорды побила трамвайная остановка «Дворец спорта «Юность». На ней стоит ТРИ остановочных комплекса. Причем в этом году один из них убрали и на его место поставили точно такой же, только без стекол. Вот он, на фото:

Рядом с этим комплексом еще два! На остановке "ДС Юность".Фото: Антон САДЧИКОВ

НОВЫЙ ТОК НУЖНО СНЕСТИ

— Зачем остановочные комплексы ставят в трех шагах друг от друга?

— В этом году отыграны конкурсы на установку 200 новых комплексов, — сказал корреспонденту КП-Челябинск начальник отдела эксплуатации остановочных комплексов управления дорожного хозяйства администрации Челябинска Владимир Попов. — Остановка «Северо-Крымская» расположена на гостевом маршруте. Потому там и появился новый комплекс.

— Но в трех шагах от него уже есть большая остановка с торговым павильонов внутри.

— Насколько я знаю, у этого ТОКа проблемы с документами. Почему его не снесли — не знаю.

— У новых комплексов завышен пол, многие не смогут преодолеть это препятствие.

— Знаем. Будем думать над проблемой. Комплексы еще не сданы в эксплуатацию.

P.S. Есть еще одна проблема. Остановочные комплексы ставят так, что в них неудобно ждать автобус, потому что его не видно. Мы просим присылать к нам в редакцию фото таких остановок на почту kpravda@ya.ru

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