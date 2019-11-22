2019-11-22T04:45:09+03:00
Общество

В Челябинске детей учат отбиваться от маньяков

Занятия проводят бесплатно
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Ребенок должен вырываться, если его пытаются увести. Но большинство послушно уходят с незнакомцем.Ребенок должен вырываться, если его пытаются увести. Но большинство послушно уходят с незнакомцем.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Дети легко уходят с незнакомцами. Бесполезно говорить: «Не разговаривай с чужими» или «От дома ни на шаг!»

— Я зову их за мороженным или прошу пойти со мной чем-то помочь. Детсадовцы и младшеклассники уходят практически все. Среди детей 9 — 10 лет — примерно три четверти, — рассказывает волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» в Челябинске Людмила.

Такие мини-похищения она разыгрывает на своих уроках безопасности. В рамках «Школы Лиза Алерт» их проводят совершенно бесплатно. Детей на практике учить кричать и отбиваться от взрослых с плохими намерениями.

Как записаться на такие уроки, а также что обязательно нужно знать детям и родителям, чтобы ребенок не попал в беду, читайте в материале «Как я украла ребенка»: в Челябинске учат детей кричать и отбиваться от незнакомцев».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Челябинска столкнулись три маршрутки
Известный поисковик начал удалять плохие отзывы о компании, которую подозревают в порче граффити в Челябинске
В Челябинске ожидают штормовой ветер
«Потеряли время и деньги!»: автомобилисты Челябинска высказались о решении отложить новую медкомиссию до июля
Над Челябинском будут летать еще больше военных истребителей
В минздраве Челябинской области отрицают забастовку сотрудников скорой помощи
В Челябинской области 15 заводов подписали экологические соглашения
Феминистки расставили в школах Челябинска коробочки помощи для девочек
Школы Челябинской области должны перейти на пятидневку в 2020 году
Задержанный в Челябинске житель Казахстана рассказал, куда потратил украденные у банка 200 тысяч евро
Из мэрии Челябинска уволен ответственный за остановки