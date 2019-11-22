В Челябинске детей учат отбиваться от маньяков

СЕГОДНЯ 04:45 2019-11-22T04:45:09+03:00

Ребенок должен вырываться, если его пытаются увести. Но большинство послушно уходят с незнакомцем. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Дети легко уходят с незнакомцами. Бесполезно говорить: «Не разговаривай с чужими» или «От дома ни на шаг!»

— Я зову их за мороженным или прошу пойти со мной чем-то помочь. Детсадовцы и младшеклассники уходят практически все. Среди детей 9 — 10 лет — примерно три четверти, — рассказывает волонтер поискового отряда «Лиза Алерт» в Челябинске Людмила.

Такие мини-похищения она разыгрывает на своих уроках безопасности. В рамках «Школы Лиза Алерт» их проводят совершенно бесплатно. Детей на практике учить кричать и отбиваться от взрослых с плохими намерениями.

Как записаться на такие уроки, а также что обязательно нужно знать детям и родителям, чтобы ребенок не попал в беду, читайте в материале «Как я украла ребенка»: в Челябинске учат детей кричать и отбиваться от незнакомцев».

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ИСТОЧНИК KP.RU