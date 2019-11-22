Феминистки расставили в школах Челябинска коробочки помощи для девочек
В некоторых учебных заведениях Челябинска появились коробочки помощи. Сверху лежит записка: «Часто случается так, что некому помочь. Но мы позаботились о тебе! Возьми то, что тебе нужно. Или положи то, чем хочешь поделиться».
Внутри картонной коробки — влажные салфетки, бумажные платочки и прокладки.
— В нашей стране никто не заботится о том, чтобы девочки и девушки в школах и вузах были обеспечены самым необходимым во время критических дней. Зачастую под рукой может не оказаться даже туалетной бумаги. Из-за стигмы, что заставляет бояться попросить у кого-то прокладку, помочь порой оказывается некому, — комментируют нововведение челябинские феминистки на своей странице в ВК.
— У нас в универе такая стоит. Чудесная идея! — написала в комментариях жительница Челябинска.
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ИСТОЧНИК KP.RU