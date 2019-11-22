В минздраве Челябинской области отрицают забастовку сотрудников скорой помощи

СЕГОДНЯ 07:33 2019-11-22T07:37:37+03:00

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Очередная горячая точка на медицинской карте Челябинской области. На этот раз конфликт вспыхнул в Кизильском районе. Местные сотрудники выразили недовольством оплатой труда: по бумагам зарплаты у них растут, но на деле остаются прежними. В местных сообществах в соцсетях появилось несколько историй якобы недовольных сотрудников, которые пригрозили забастовкой.

Подобная ситуация с зарплатами медиков в Челябинской области случается невпервой. Сверху администрации медучреждений приходят установки — повышать зарплаты работников. Но поскольку денег год от года больше не становится, руководители идут на хитрость: снижать размеры доплаты и поднимать основную ставку. В итоге повышения медики не ощущают.

— К нам не поступило ни одной жалобы от медиков из Кизильского района. Главврачом районной больницы Аллой Васильевой проведена встреча с коллективом. Вопросов по окончанию собрания не осталось ни у одного работника. А сегодня появляется новость о забастовке! — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В ведомстве пообещали в пятницу, 22 ноября отправить на место рабочую группу с миссией: успокоить коллектив и еще раз разъяснить все вопросы.

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ИСТОЧНИК KP.RU