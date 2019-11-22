2019-11-22T09:08:23+03:00
Общество

В Челябинск вернулся обладатель самого высокого мужского оперного голоса в мире

Контртатенор Артем Крутько шесть лет работал в разных городах России и мира, а скучал по родному городу
Ольга АНТОНОВА
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Артем Крутько пел в Европе, а скучал по Челябинску. Фото: chelopera.ruАртем Крутько пел в Европе, а скучал по Челябинску. Фото: chelopera.ru
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Набравшись ценного опыта выступлений на лучших оперных сценах, Артем Крутько, обладатель самого высокого мужского голоса в мире, вернулся в Челябинск. Потому что и в Германии, и в гастролях по другим европейским странам, и в Москве скучал по родному городу и театру оперы и балета им. Глинки. Как сообщил певец в интервью пресс-секретарю театра Анастасии Черкас, именно в нашем городе не боятся экспериментировать.

— Пятнадцать лет назад меня приняли в штат труппы, даже не зная, как задействовать контратенора. Я исполнял партию Миловзора в «Пиковой даме», Керубино в «Свадьбе Фигаро», Леля в «Снегурочке», Вани в «Жизни за царя», Ратмира в «Руслане и Людмиле» и очень благодарен за это нашему театру!

Если высокий, почти женский голос, певца в Челябинске — редкость, то в Европе этим никого не удивить: в одном оперном спектакле можно видеть и три контратенора.

Дебют Артема на родной земле уже состоялся.

— В Еманжелинске мы исполнили оперетту «Летучая мышь». Все прошло замечательно, зал аплодировал стоя! За время моего отсутствия труппа театра «омолодилась», ребята полны энтузиазма. Планируется постановка оперы «Садко», в которой я буду участвовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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