Журналисты составили рейтинг стран-партнеров Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-22T10:22:00+03:00

Челябинская область поставляет в другие страны не только металлы, но и драгоценности. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В него вошли пять государств

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Корреспонденты издания «Полит74» выяснили, с кем в мире торгует Южный Урал наиболее активно. Рейтинг составили по данным сервиса ru-stat.com. Он дает информацию об импорте и экспорте России. Список вышел вполне ожидаемым, но некоторые моменты удивляют.

1. Казахстан. Казахи везут в Челябинскую область минеральные продукты, металл, еду и напитки. А на экспорт идут машины, оборудование и аппаратура, металлы и изделия из них.

2. Китай. Китайцы поставляют на Южный Урал производственное оборудование, электрические машины, товары народного потребления и продукты. А мы везем к ним минералы, химию, еду, черные металлы и... драгоценности: жемчуг, камни, драгметаллы, бижутерию и монеты. Давно привлекают китайцев и челябинские макароны, мясо, крупы и мука.

3. Кувейт. Почти 95 % российского экспорта в это государство обеспечивает Южный Урал, это машины и оборудование, транспортные средства. Кувейт поставляет в Челябинск нефтехимию, удобрения, пластмассы и изделия из них.

4. Турция. Из Челябинской области сюда везут металлы и изделия из них, химию, древесину, оборудование. А к нам поставляют фрукты, овощи, изделия из натурального меха и кожи, текстиль и обувь, а еще красители, керамические изделия, парфюмерию, игрушки и т.п.

5. Египет. На Южный Урал из страны пирамид привозят фрукты и овощи, а отсюда они увозят металл.

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ИСТОЧНИК KP.RU