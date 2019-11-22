2019-11-22T10:22:00+03:00
Общество

Журналисты составили рейтинг стран-партнеров Челябинской области

В него вошли пять государств
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Челябинская область поставляет в другие страны не только металлы, но и драгоценности.Челябинская область поставляет в другие страны не только металлы, но и драгоценности.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Корреспонденты издания «Полит74» выяснили, с кем в мире торгует Южный Урал наиболее активно. Рейтинг составили по данным сервиса ru-stat.com. Он дает информацию об импорте и экспорте России. Список вышел вполне ожидаемым, но некоторые моменты удивляют.

1. Казахстан. Казахи везут в Челябинскую область минеральные продукты, металл, еду и напитки. А на экспорт идут машины, оборудование и аппаратура, металлы и изделия из них.

2. Китай. Китайцы поставляют на Южный Урал производственное оборудование, электрические машины, товары народного потребления и продукты. А мы везем к ним минералы, химию, еду, черные металлы и... драгоценности: жемчуг, камни, драгметаллы, бижутерию и монеты. Давно привлекают китайцев и челябинские макароны, мясо, крупы и мука.

3. Кувейт. Почти 95 % российского экспорта в это государство обеспечивает Южный Урал, это машины и оборудование, транспортные средства. Кувейт поставляет в Челябинск нефтехимию, удобрения, пластмассы и изделия из них.

4. Турция. Из Челябинской области сюда везут металлы и изделия из них, химию, древесину, оборудование. А к нам поставляют фрукты, овощи, изделия из натурального меха и кожи, текстиль и обувь, а еще красители, керамические изделия, парфюмерию, игрушки и т.п.

5. Египет. На Южный Урал из страны пирамид привозят фрукты и овощи, а отсюда они увозят металл.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Проверка реакции народа»: что думают жители Челябинска об отмене новой медкомиссии для водителей
Школы Челябинска перейдут на пятидневную неделю
Жителям Челябинской области хотят предложить покупать квартиры в новостройках с мебелью
В Челябинске собирают подарки старикам
В Челябинск вернулся обладатель самого высокого мужского оперного голоса в мире
Евгений Кузнецов прислал видеообращение к ХК «Трактор»
Одиноких стариков из военного городка в Чебаркуле поселят в санаториях
Аналитики рассказали, как жители Челябинска относятся к сексу на первом свидании
В минсельхозе Челябинской области подведены итоги сельскохозяйственного сезона
В центре Челябинска столкнулись три маршрутки
Известный поисковик начал удалять плохие отзывы о компании, которую подозревают в порче граффити в Челябинске
В Челябинске ожидают штормовой ветер
«Потеряли время и деньги!»: автомобилисты Челябинска высказались о решении отложить новую медкомиссию до июля
Над Челябинском будут летать еще больше военных истребителей
В минздраве Челябинской области отрицают забастовку сотрудников скорой помощи
В Челябинской области 15 заводов подписали экологические соглашения
Феминистки расставили в школах Челябинска коробочки помощи для девочек
Школы Челябинской области должны перейти на пятидневку в 2020 году
В Челябинске детей учат отбиваться от маньяков
Задержанный в Челябинске житель Казахстана рассказал, куда потратил украденные у банка 200 тысяч евро
Из мэрии Челябинска уволен ответственный за остановки