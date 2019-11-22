Наталья Котова стала вице-губернатором Алексея Текслера

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-22T13:03:01+03:00

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В пятницу, 22 ноября губернатор Алексей Текслер назначил главу Челябинска Наталью Котову заместителем за общественных началах.

На заседании правительства региона глава области сказал:

— Учитывая масштабность задач и значимость Челябинска для области, я принял решение назначить Наталью Петровну своим заместителем на общественных началах. Это нужно для более качественного взаимодействия со всеми органами власти. Аналогичное решение было принято чуть раньше по Сергею Бердникову, главе Магнитогорска. Развитию наших основных городов надо уделить особое внимание.

В ближайшее время Наталья Котова займется разработкой программы экономического развития Челябинска. Как отметил Текслер, та же работа ждет руководителей городов и районов региона — сформировать пятилетние планы социально-экономического развития. Курируют тему специально назначенные вице-губернаторы — Станислав Мошаров и Евгений Голицын.

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ИСТОЧНИК KP.RU