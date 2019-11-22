В военном городке Чебаркуля промерзшие дома к теплу будут подключать по одному

СЕГОДНЯ 12:10 2019-11-22T12:10:44+03:00

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В пятницу, 22 ноября, в резиденции губернатора прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий коммунального ЧП в военном городке Чебаркуля. Накануне губернатор выезжал на место аварии, встречался с жителями, побывал в нескольких холодных квартирах, провел совещание с представителями ГУ МЧС РФ по Челябинской области, минстроя, министерства социальных отношений региона, местных властей.

В пятничном совещании, в режиме видеоконференции, участвовали командующий войсками ЦВО, генерал-полковник Александр Лапин, руководитель департамента эксплуатации Минобороны РФ Артур Чистяков, командир дивизии Виталий Герасимов, первый заместитель министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин, и. о. главы Чебаркуля Светлана Виноградова.

Сейчас в городке есть нужное количество сил и средств для ликвидации последствий аварии на теплосетях. Работы идут круглые сутки. Наружные сети полностью смонтированы, проложена новая магистраль теплосети, сделаны все врезки.

Дома будут подключать по одному, постепенно. Важно снизить нагрузку на теплосети. Подключение начнется с восьми домов: №41, 42, 43, 50, затем №44, 45, 46, 47. После подключения этих домов начнется работа по остальным 10 домам.

В Чебаркуле работают главные инженеры АО «Челябкоммунэнерго» и МУП «ЧКТС».

Военные стягивают в Чебаркуль дополнительные силы из Челябинска и Екатеринбурга. Работают 12 круглосуточных пунктов обогрева для работников по ликвидации последствий аварии. У каждого дома дежурят военные.

Следующее заседание оперативного штаба губернатор проведет 22 ноября в 17.00 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU