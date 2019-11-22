Нелегал-азиат проник в Челябинскую область

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-22T12:55:58+03:00

Он проигнорировал запрет на въезд и был схвачен

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Первый раз в Россию уроженец одной из азиатских республик приехал легально, 11 лет назад. Тогда в чужой стране вел он себя разнузданно. Неоднократно его штрафовали за административные проступки. Например, за вождение автомобиля без водительского удостоверения. В июне нынешнего года азиата выдворили из страны и запретили въезд до 2021 года.

Но Родина нарушителю была не мила. Как сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области, мигрант не раз пытался перейти рубежи государства в Оренбургской и Челябинской областях. Но всякий раз пограничники разворачивали его назад.

В очередной раз нелегал попытался проникнуть в Россию, минуя пункт пропуска. Однако его задержали в приграничном Троицком районе.

Сейчас уроженец Средней Азии стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Теперь до двух лет он может провести в тюрьме.

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ИСТОЧНИК KP.RU