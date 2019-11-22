В Кургане собирают деньги на лечение девочки с самым большим родимым пятном в России

СЕГОДНЯ 13:17 2019-11-22T13:25:18+03:00

Виктории уже полгодика, она счастливый и активный ребенок. Фото: из архива семьи.

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Вике Хвостанцевой всего полгода. И все это время родители прятали девочку от людей. По подсчетам медиков, 80% тела малышки занимает большое родимое пятно. Огромный невус расположен на спинке, животике, частично на голове. А на личике, по рукам и по ножкам ребенка рассыпаны крупные пятнышки-родинки.

Удалить невус в Кургане никто не может. Врачи сказали родителям искать платных врачей. В Израиле с семьи Хвостанцевых за лечение попросили 33 млн рублей, а в Краснодаре, где сейчас лечится американская девочка «с маской Бэтмена» — 17 млн. рублей. Для семьи, где работает один папа, такие траты неподъемные. Семья нашла более бюджетный вариант: уже 4 декабря малышку ждут на обследование в одной из клиник Санкт-Петербурга. Чтобы купить билеты на самолет, родители должны в короткие сроки собрать 31 тысячу рублей.

Мама Мария не опускает руки и ищет способ помочь своей крохе. Фото: из личного архива семьи.

Подробнее об истории болезни девочки можно почитать на нашем сайте.

Если вы можете помочь деньгами, отправляйте переводы на карту Сбербанка 2202200843850205, привязанную к телефону 8-905-85-28-192. Получатель: Мария Анатольевна Хвостанцева. Это мама малышки.

ИСТОЧНИК KP.RU