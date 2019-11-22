В Челябинской области отопительный сезон пройдет под личным контролем чиновников

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-22T14:32:43+03:00

Алексей Текслер: "Недопустимо делить жителей по ведомственному принципу: каждый человек, проживающий в Челябинской области, находится в зоне ответственности региональной и муниципальной власти". Фото: gubernator74.ru

Губернатор Алексей Текслер распорядился о высокой мере ответственности на заседании правительства

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В пятницу, 22 ноября, перед началом заседания правительства, губернатор Алексей Текслер повел речь о личном контроле глав городов и районов прохождения отопительного сезона. После масштабной коммунальной аварии, случившейся в военном городке Чебаркуля, требуется пересмотреть отношение местных властей к теме.

Последствия коммунальной аварии в Чебаркуле устраняют всем миром. Как подчеркнул Алексей Текслер, нет разделения людей по ведомственному принципу. Все — жители Челябинской области. Все — в зоне ответственности региональных и муниципальных властей.

— Эта ситуация должна стать уроком для руководителей всех органов власти, муниципалитетов и учреждений на территории области, — сказал губернатор. — Все главы должны постоянно контролировать ситуацию.

Кроме того, региональному минстрой проанализирует механизм работы с эксплуатационными службами минобороны РФ. Например, по получению обязательных паспортов готовности к отопительному сезону объектами коммунальной инфраструктуры в военных городках Челябинской области.

В военном городке Чебаркуля губернатор общался с жителями, побывал в холодных квартирах. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU