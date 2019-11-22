2019-11-22T15:37:29+03:00
Общество

В Челябинской области построено 210 детских площадок

Предварительные итоги года по важной части работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» подвели на заседании правительства региона
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-. Фото: Архив "КП".-. Фото: Архив "КП".
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Спортивные площадки и мини-стадионы сегодня должны быть предусмотрены в проектах благоустройства территорий — это поручение президента России.

В пятницу, 22 ноября, на заседании правительства Челябинской области подвели предварительные итоги работы по национальному проекту «Жилье и городская среда» в части строительства детских площадок.

Как сообщил министр строительства региона Виктор Тупикин, в нынешнем году установлено 210 детских площадок. Из них 149 — в отремонтированных дворах, 61 — в парках и скверах.

Быть или не быть во дворе детской площадке — решают собственники жилья. Она же утверждают дизайн- на общем собрании собственников многоквартирного дома. Установка площадок по проекту отнесено к дополнительному перечню работ, выполняемых с обязательным софинансированием собственников (три процента).

Кроме того, сейчас, застраивая территории, компании возводят садики, школы. По поручению президента в последующем они передаются в публичную собственность.

— В прошлом году приобретены школа на 1000 мест и детский сад на 230 мест в ЖК «Ньютон» в Челябинске, — сказал министр. — В 2019 году планируется приобретение четырех объектов образования — детский сад на 150 мест в микрорайоне Парковый; детский сад на 200 мест в микрорайоне «Ньютон», детский сад на 230 мест в жилом микрорайоне «Чурилово; детский сад на 230 мест в микрорайоне «Звездный» города Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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