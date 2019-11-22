2019-11-22T16:21:57+03:00
Происшествия

В центре Челябинска столкнулись маршрутка и грузовая «Газель»

Свидетелем ДТП стал корреспондент «Комсомольской правды»
Ольга АНТОНОВА
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ДТП в центре Челябинска случилось в вечерний час-пик.ДТП в центре Челябинска случилось в вечерний час-пик.Фото: Валентина ВАГАНОВА
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В вечерний час-пик, около 18.00, на перекрестке проспекта Ленина и Свердловского проспекта случилась дорожная авария. На остановке «Пединститут» столкнулись маршрутное такси № 35 и грузовая «Газель». Очевидцем происшествия стал корреспондент челябинской «Комсомолки».

— Маршрутка маневрировала, отъезжая от остановки, скорости еще не набрала. Грузовик тоже двигался медленно. Скорее всего, водитель «Газели»-фургона не рассчитал дистанцию и врезался в пассажирский автобус, — передает с места события Валентина Ваганова.

К счастью, пострадавших в ДТП нет. Водитель маршрутки открыл двери салона, и пассажиры вышли на остановке. К месту аварии подъехал экипаж ГИБДД.

Напомним, утро пятницы в Челябинске началось с дорожной аварии с участием маршрутных такси. На остановке «Детский мир» столкнулись три микроавтобуса маршрутов № 128, 42 и 112. На место ДТП приехали ГИБДД и скорая помощь. Синяки, ушибы и ссадины — у четырех пассажиров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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