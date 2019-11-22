Виталий Мутко рассказал, почему из Челябинска перенесли саммиты ШОС и БРИКС

СЕГОДНЯ 19:58 2019-11-22T19:58:27+03:00

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На заседании программы «100 российских городов», которую проводит Агентствo стратегических инициатив, вице-премьер российского правительства Виталий Мутко объяснил, почему у Челябинска забрали ключевое событие саммитов ШОС и БРИКС. Известно, что главы государств встретятся в Санкт-Петербурге.

Оказывается, сбор президентов ведущих мировых держав парализовал бы Челябинск.

Чиновника цитирует ТАСС:

— Все мероприятия основные в Челябинске оставили, за исключением встречи глав государств, — количество глав государств добавилось, и, естественно, мы могли парализовать просто город, приняли решение перенести в Санкт-Петербург.

А далее Челябинску справедливо досталось за запущенный внешний облик. Состояние городской среды в нем неважное, на высокую оценку не тянет. Отдельная программа благоустройства для Челябинска уже создана, говорит Мутко.

Может, не в возможной «парализации», а в запущенности внешнего облика города и есть соль отказа от идеи встречи президентов в Челябинске? Не победили же мы пока грязь на улицах и во дворах, разруху в общественной транспорте, бардак в уличной торговле. В русле реки парализована стройка Конгресс-холла «Крылья»: основание недстроя, как ребра мифического левиафана, добавляют треша облику Челябинска.

ИСТОЧНИК KP.RU