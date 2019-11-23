Участник «Дома-2» из Челябинска предложил Ольге Бузовой поехать в детдом
Сирота из Челябинска Витжай Бутучел во время участия в проекте «Дом-2» предложил ведущей Ольге Бузовой помочь воспитанникам детского дома.
— Я заходил к ней в гримерку, хорошо с ней пообщался. Оля — нормальный, искренний человек. Предложил собраться съездить в детский дом и подарить подарки. Она согласилась, но сказала, что пока у нее съемки, — рассказал Витжай. — Если что, у меня есть ее номер.
По словам Витжая, большинство участников проекта воспитанные и адекватные.
— Девчонки между собой ссорятся — как и в любом коллективе. Это серьезные жизненные ситуации. Все ребята очень дружные, — рассказал он. — Я пришел не хайпануть. Слава сегодня есть, завтра — нет, а хорошее мнение останется навсегда.
Почему челябинец заработал на съемках всего 100 рублей, — читайте в нашем материале.
Челябинец на шоу «Дом-2». Подкаст от радио «Комсомольская правда»
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