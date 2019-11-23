Пять человек вызволили спасатели из горящего дома в Челябинске
В одной из квартир на улице Энергетиков в Челябинске случился пожар. На первом этаже горели вещи, было сильное задымление. Сообщение об инциденте поступило 22 ноября в 11.23 в диспетчерскую. Трое детей и 17 жильцов дома сами покинули квартиры до приезда пожарных.
Прибывшие на место сотрудники МЧС с помощью пожарной лестницы эвакуировали из горящего здания пять человек. Троих жителей одели в спасательные комплекты и вывели на улицу.
— Причина возгорания устанавливается. Работают сотрудники отделения дознания. Известно, что квартира, в которой произошел пожар, заброшена и имеет свободный доступ. Пожар был локализован за несколько минут, — сообщили в пресс-центре ведомства.
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ИСТОЧНИК KP.RU