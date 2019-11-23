2019-11-23T15:38:02+03:00
Происшествия

В Челябинске кроссовер сбил девушку на перекрестке

Пострадавшая доставлена в челябинскую больницу № 3
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Фото: скрин видео, предоставленного ООО Интерсвязь.Фото: скрин видео, предоставленного ООО Интерсвязь.
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На управляемом светофором пешеходном переходе в Челябинске была сбита девушка. Дорожное происшествие случилось на Северо-Западе вечером 22 ноября.

В Интернете есть видео. Водитель Toyota RAV4, судя по кадрам, на пересечении проспекта Победы и улицы Молодогвардейцев двигался на красный. Пострадавшая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда ее сбил кроссовер. Удар был такой силы, что челябинку отбросило на несколько метров.

— Пострадала 26-летняя челябинка. Предварительно, водитель был трезв. Сотрудники полиции расследуют дело, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Девушка с травмами доставлена в больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Кроссовер сбил девушку на пешеходном переходе в Челябинске..

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ИСТОЧНИК KP.RU

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