2019-11-23T16:03:21+03:00
Общество

106 млн рублей потратят на новогоднюю иллюминацию в Челябинске

Чем порадуют челябинцев за городские деньги местные чиновники
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Челябинцев ждет оригинальное оформление улиц города к Новому году.Челябинцев ждет оригинальное оформление улиц города к Новому году.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Каждый год челябинцы с нетерпением ждут прихода новогодних праздников. Серые и унылые будни южноуральской столицы чиновники хотят разнообразить праздничным украшением. На это будет потрачено 106 миллионов рублей.

Власти обещают, что иллюминация на улицах города появится не только на площади Революции и на пешеходной Кировке, но и основных магистралях Челябинска. Компания «Омега» выиграла тендер на демонтаж и монтаж подсветки. Против 112 миллионов других игроков, компания украсит город за 106 миллионов рублей.

В контракте указано, что работы предстоит немало: нужно будет отремонтировать старую иллюминацию и снова установить на прежнее место. Там, где ремонт невозможен, появится новая подсветка. Оригинальность ее заключается в том, что она будет с новогодними мотивами.

На разделительных полосах проспекта Ленина появятся праздничные елки. Этим займутся, когда город оденется в неоновые огни. Оформлять город должны закончить к 20 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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