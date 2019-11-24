Челябинка стала одной из самых красивых офисных служащих в России

СЕГОДНЯ 07:45 2019-11-24T07:45:18+03:00

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Жительница Челябинска Ольга Конева-Щеклеина стала вице-мисс на конкурсе «Мисс офис — 2019». 33-летнюю сотрудницу фермерского хозяйства наградили путешествием. Финал проекта состоялся в Москве 23 ноября.

Челябинку вы, возможно, уже видели и не раз. Ее портреты — на уличных баннерах, рекламных листовках, страницах деловых журналов. Ольга около пяти лет проработала моделью популярного фотостока. Чаще всего снималась в бизнес-образе: красивая улыбчивая девушка в белой рубашке, жакете и с папкой в руках.

В конкурсе могут принять участие женщины от 20 до 35 лет. Обязательным условием является работа в офисе, однако специальность значение не имеет. В финал выходят участницы, которые получили больше всего голосов на сайте проекта. Победительниц определяет жюри.

— Оценивают участниц по внешним данным, деловым качествам, эрудиции и знанию этикета.

Победительница получит главный приз — два миллиона рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора, — рассказали организаторы «Мисс офис — 2019».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/745679" frameborder="0"></iframe> Жительница Челябинска Ольга Конева-Щеклеина стала вице-мисс на конкурсе «Мисс офис — 2019»..

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ИСТОЧНИК KP.RU