Челябинка стала одной из самых красивых офисных служащих в России
Жительница Челябинска Ольга Конева-Щеклеина стала вице-мисс на конкурсе «Мисс офис — 2019». 33-летнюю сотрудницу фермерского хозяйства наградили путешествием. Финал проекта состоялся в Москве 23 ноября.
Челябинку вы, возможно, уже видели и не раз. Ее портреты — на уличных баннерах, рекламных листовках, страницах деловых журналов. Ольга около пяти лет проработала моделью популярного фотостока. Чаще всего снималась в бизнес-образе: красивая улыбчивая девушка в белой рубашке, жакете и с папкой в руках.
В конкурсе могут принять участие женщины от 20 до 35 лет. Обязательным условием является работа в офисе, однако специальность значение не имеет. В финал выходят участницы, которые получили больше всего голосов на сайте проекта. Победительниц определяет жюри.
— Оценивают участниц по внешним данным, деловым качествам, эрудиции и знанию этикета.
Победительница получит главный приз — два миллиона рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора, — рассказали организаторы «Мисс офис — 2019».
Жительница Челябинска Ольга Конева-Щеклеина стала вице-мисс на конкурсе «Мисс офис — 2019»..
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ИСТОЧНИК KP.RU