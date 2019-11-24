2019-11-24T07:45:18+03:00
Общество

Челябинка стала одной из самых красивых офисных служащих в России

Ее фото вы могли множество раз видеть на улицах города
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Жительница Челябинска заняла второе место.Жительница Челябинска заняла второе место.Фото: Из личного архива героя публикации
Изменить размер текста:

Жительница Челябинска Ольга Конева-Щеклеина стала вице-мисс на конкурсе «Мисс офис — 2019». 33-летнюю сотрудницу фермерского хозяйства наградили путешествием. Финал проекта состоялся в Москве 23 ноября.

Челябинку вы, возможно, уже видели и не раз. Ее портреты — на уличных баннерах, рекламных листовках, страницах деловых журналов. Ольга около пяти лет проработала моделью популярного фотостока. Чаще всего снималась в бизнес-образе: красивая улыбчивая девушка в белой рубашке, жакете и с папкой в руках.

В конкурсе могут принять участие женщины от 20 до 35 лет. Обязательным условием является работа в офисе, однако специальность значение не имеет. В финал выходят участницы, которые получили больше всего голосов на сайте проекта. Победительниц определяет жюри.

— Оценивают участниц по внешним данным, деловым качествам, эрудиции и знанию этикета.

Победительница получит главный приз — два миллиона рублей, роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора, — рассказали организаторы «Мисс офис — 2019».

Жительница Челябинска Ольга Конева-Щеклеина стала вице-мисс на конкурсе «Мисс офис — 2019»..

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Перед Новым годом мошенник оставил жителя Челябинской области без красной икры
В Челябинске коммунальная авария в «Академ Риверсайд» оставила без воды несколько домов
В центре Челябинска вновь появятся светящиеся «стринги»
«Первый, кого так провожаем»: как сироту из Челябинска выгнали из «Дома-2»
В Челябинске водители обратили внимание на газующий автобус
В военном городке Чебаркуля начали отапливать дома
В Челябинске высмеяли подростковую моду на голые щиколотки
Жители Челябинска готовятся отметить День матери
Суд дал 11 лет колонии инвалиду-колясочнику за террористическую деятельность
106 млн рублей потратят на новогоднюю иллюминацию в Челябинске
В Челябинске кроссовер сбил девушку на перекрестке
Пять человек вызволили спасатели из горящего дома в Челябинске
Многострадальный цирк отремонтируют в Челябинске за 530 млн рублей
В жилые дома военного городка в Чебаркуле тепло придет к вечеру
В Челябинске дата открытия аэропорта пока не определена
Лисы атакуют микрорайон в Челябинске
Привет, Земля! К нам летит астероид, схожий с челябинским метеоритом
В военном городке Чебаркуля аварию на сетях ликвидируют 28 бригад
Участник «Дома-2» из Челябинска предложил Ольге Бузовой поехать в детдом
В Челябинской области спасают лебедя с дробью в крыле
В Москве утвердили нового челябинского омбудсмена. Кто он такой
В Челябинске отправили под стражу беглого казахского банкира
Виталий Мутко рассказал, почему из Челябинска перенесли саммиты ШОС и БРИКС
В Челябинске продавец обувного магазина придумала хитрую схему воровства