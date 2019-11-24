Челябинск миновали аномальные холода

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-24T10:44:56+03:00

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Зима вновь уступила осени в Челябинске. По прогнозам синоптиков, на предстоящей недели не ожидается сильных заморозков. Дневные температуры будут в районе -3...-5 градусов.

Также не ожидается и снегопадов. Возможных лишь кратковременные осадки. Однако большинство дней будут пасмурными: солнце лишь проглянет во вторник и среду.

Напомним, на минувшей неделе Челябинскую область коснулись аномальные холода, которые в этом году наблюдали практически по всей стране. Столбики термометров опустились до -20 градусов. Заговорили даже об отмене занятий в школах. Однако посидеть дома южноуральским школярам не придется до самого конца года. Синоптики обещают сравнительно теплый декабрь.

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ИСТОЧНИК KP.RU