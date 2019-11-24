2019-11-24T11:08:20+03:00
Общество

В Челябинске вновь заговорили о масштабной реконструкции площади Революции

Эскизы проекта давно готовы, но их убрали в ящик
Андрей АБРАМОВ
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Проект реконструкции площади Революции. Проект: «УралНИИстромПроект — Проектная часть»Проект реконструкции площади Революции. Проект: «УралНИИстромПроект — Проектная часть»
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Два года назад в интернете впервые опубликовали проекты реконструкции площади Революции. Эскизы выполнила компания «УралНИИстромПроект — Проектная часть». Они победили в федеральном конкурсе задачей которого было улучшить качество городской среды в крупных мегаполисах. В Челябинске архитекторам предлагалось выполнить проект центральной площади.

Серый асфальт у подножия памятника Ленину собирались заменить аккуратной плиткой. В сквере за монументом должны были появиться новые общественные пространства. Кроме того, проект объединял площадь у театра драмы с площадью Революции в одну большую прогулочную зону. Была даже вторая доработанная версия проекта. Но в Челябинске за минувшие два года ничего так и не реализовали.

— Челябинск занял такую позицию: пришлют деньги — сделаем. Без финансовой помощи со стороны начинать работы отказывались, — рассказал КП-Челябинск руководитель «УралНИИстромПроект» Василий Важенин.

Архитектор говорит, что не знает точной суммы, которая нужна для воплощения его проекта. На это надо минимум полмиллиарда. Такую сумму тратит город в год на установку заборов и знаков дорожного движения. Специалист считает, что ход проекту чиновники не дали отчасти из-за того, что он предполагает уничтожение парковки у администрации Челябинска.

— Недавно со мной снова связались местные чиновники. Им из Правительства РФ пришла бумага с вопросом, почему проект не воплощают. Я написал свое объяснение, — добавил Важенин.

На минувшей неделе КП-Челябинск выпустила большое исследование в котором рассказывает о том, как город тратит миллионы рублей на красивые картинки, но проекты так и не появляются.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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