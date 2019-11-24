Пилот, который скончался в небе над Ростовом, был родом из Челябинской области

СЕГОДНЯ 16:24 2019-11-24T16:29:23+03:00

Дамиру Ахметову было 49 лет. Фото: из архива героя публикации

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49-летний второй пилот Дамир Ахметов, который 24 ноября скончался во время выполнения рейса Москва — Анапа, был родом из Челябинской области. По информации КП-Челябинск, он родился и вырос в городе Южноуральск, а затем переехал на Украину. Там южноуралец окончил Кировоградскую летную академию. Далее жил в Омске.

Дамир Ахметов почувствовал недомогание во время полета. Члены экипажа рассказали, что Ахметов хватался руками за сердце. Бортпроводники пытались оказать ему первую помощь. Параллельно с этим командир принял решение об экстренной посадке. Ближайшим аэропортом оказался ростовский Платов.

Сейчас СКР на транспорте ведет проверку инцидента. Известно, что перед каждым вылетом пилотов осматривает врач.

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Сообщается, что причиной стал травматический пистолет.

В ростовском аэропорту "Платов" совершил экстренную посадку самолет, вылетевший из аэропорта Москвы. Известно, что лайнер направлялся в Болгарию, город Бургас.

Как стало известно газете "Комсомольская правда-Ростов", на борту самолета произошла нештатная ситуация. В частности, у одного из пассажиров при себе якобы оказался травматический пистолет.

«К полетам по состоянию здоровья не допускают крайне редко»: эксперт - о внезапной смерти пилота в небе над Ростовом

В небе над Ростовом скончался пилот

На борту самолета, следовавшего из Шереметьево в Анапу, произошла трагедия. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» в Южном следственном управлении на транспорте, во время полета пилот резко почувствовал недомогание. По словам коллег, мужчина жаловался на боль и хватался руками за сердце.

ИСТОЧНИК KP.RU