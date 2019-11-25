Пес, разбрасывающий посуду, рассмешил жителей Челябинской области
Забавное видео выложил в соцсети житель Магнитогорска. Он живет в частном доме, а его собака — во дворе в будке.
— Забудьте о плохом. Хочу поделится, как мой пес требует корма, — написал Петр Волков.
Пес, разбрасывающий посуду, рассмешил жителей Челябинской области.
На видео из будки вылетает миска, а за ней выскакивает собака. Она гоняет миски по вольеру и даже ставит себе на спину — как в цирке.
— Забавный собакен! Спасибо за хорошее настроение! Посмотрел несколько раз, — пишут в комментариях подписчики паблика «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК.
Несколько человек рассказали, что их домашние животные ведут себя подобным образом, чтобы напомнить хозяину про время обеда: переворачивают свою посуду и даже швыряют ее об дверь.
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ИСТОЧНИК KP.RU