«Может, выиграли квартиру?»: жительница Челябинской области нашла в новой подушке ключ

СЕГОДНЯ 05:13 2019-11-25T05:15:09+03:00

Этот ключ был зашит в подушке. Фото: Анна Королева.

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Жительница Магнитогорска спала, как принцесса на горошине: вроде мягко постелено, но что-то мешает.

— История такая. Месяца два назад купили постельные принадлежности, — рассказывает в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Анна Королева. — На днях нащупала внутри подушки какой-то металлический предмет. Пришлось распороть ее. Внутри оказался ключ! Что это значит? Может, выиграли тачку или квартиру? Тогда давайте ее сюда!

Подписчики паблика посмеялись вместе с девушкой:

— Это ключ от кабинета директора. Поздравляю, теперь вы директор, — прокомментировал Ярослав Курский.

— Любопытно, какого производителя вы купили подушку. Напишите мне, пожалуйста, и, если возможно, пришлите фото. Приношу извинения за такое недоразумение! — написала Наталья Корнилова — директор магазина, в котором продали подушку с ключом.

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