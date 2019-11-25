«Может, выиграли квартиру?»: жительница Челябинской области нашла в новой подушке ключ
Жительница Магнитогорска спала, как принцесса на горошине: вроде мягко постелено, но что-то мешает.
— История такая. Месяца два назад купили постельные принадлежности, — рассказывает в группе «Черное&Белое Магнитогорск» Анна Королева. — На днях нащупала внутри подушки какой-то металлический предмет. Пришлось распороть ее. Внутри оказался ключ! Что это значит? Может, выиграли тачку или квартиру? Тогда давайте ее сюда!
Подписчики паблика посмеялись вместе с девушкой:
— Это ключ от кабинета директора. Поздравляю, теперь вы директор, — прокомментировал Ярослав Курский.
— Любопытно, какого производителя вы купили подушку. Напишите мне, пожалуйста, и, если возможно, пришлите фото. Приношу извинения за такое недоразумение! — написала Наталья Корнилова — директор магазина, в котором продали подушку с ключом.
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