Подросток сгорел во время игры на улице в Зауралье
Трагедия случилась с молодым жителем Кургана. Вечером 24 ноября подросток зачем-то полез на крышу трансформаторной будки и задел провода высокого напряжения.
— Сгорел от сильного поражения током. На месте работают следователи, — комментируют спасатели Кургана. — Напряжение трансформатора — 6000 вольт. Родители, ведите разъяснительные беседы со своими детьми, чтобы избежать таких происшествий!
Подобный случай произошел летом в Челябинской области. Трое мальчишек гуляли по лесу. Один из них также залез на трансформаторную будку и умер от удара током.
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ИСТОЧНИК KP.RU