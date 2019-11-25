Подросток сгорел во время игры на улице в Зауралье

СЕГОДНЯ 05:26 2019-11-25T05:46:38+03:00

Об этом рассказали спасатели

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Трагедия случилась с молодым жителем Кургана. Вечером 24 ноября подросток зачем-то полез на крышу трансформаторной будки и задел провода высокого напряжения.

— Сгорел от сильного поражения током. На месте работают следователи, — комментируют спасатели Кургана. — Напряжение трансформатора — 6000 вольт. Родители, ведите разъяснительные беседы со своими детьми, чтобы избежать таких происшествий!

Подобный случай произошел летом в Челябинской области. Трое мальчишек гуляли по лесу. Один из них также залез на трансформаторную будку и умер от удара током.

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ИСТОЧНИК KP.RU