Инвалида из Челябинска осудили за вербовки в террористическую группу
В Челябинске новый виток получила история инвалида-колясочника Амира Гилязова. Год назад его арестовали сотрудники ФСБ. Челябинец активно распространял в соцсетях свое видение устройства мирового порядка, которое в России считается экстремистским. Накануне Центральный окружной военный суд признал его виновным в содействии террористам и публичным призывам к экстремизму.
— Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Дополнительная мера — запрет заниматься администрированием сайтов на срок три года, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.
В колонию Амира не отправят. Его инвалидность в перечне заболеваний, которые позволяют не отбывать наказание в заключении.
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ИСТОЧНИК KP.RU