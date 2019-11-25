2019-11-25T06:10:31+03:00
Происшествия

Инвалида из Челябинска осудили за вербовки в террористическую группу

Его приговорили к солидному сроку, но отбывать его он не будет
Андрей АБРАМОВ
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Челябинец был активен в интернете.Челябинец был активен в интернете.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В Челябинске новый виток получила история инвалида-колясочника Амира Гилязова. Год назад его арестовали сотрудники ФСБ. Челябинец активно распространял в соцсетях свое видение устройства мирового порядка, которое в России считается экстремистским. Накануне Центральный окружной военный суд признал его виновным в содействии террористам и публичным призывам к экстремизму.

— Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы. Дополнительная мера — запрет заниматься администрированием сайтов на срок три года, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Челябинской области.

В колонию Амира не отправят. Его инвалидность в перечне заболеваний, которые позволяют не отбывать наказание в заключении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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