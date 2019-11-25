2019-11-25T08:13:13+03:00
Общество

«Зимнюю радугу» засняли в небе над Челябинском

Над мегаполисом взошли три солнца
Андрей АБРАМОВ
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Гало в Челябинске. Фото: Александр ВоронинГало в Челябинске. Фото: Александр Воронин
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Житель Челябинска Александр Воронин утром 25 ноября заснял в небе над городом редкое природное явление гало. В кадре, сделанном на обычный смартфон, видны три солнца. Некоторые именуют это явление «зимней радугой».

Возникает такая красота из-за отражения и преломления солнечного света ледяными кристаллами. Для него нужны яркий свет, крепкий мороз и высокая влажность.

Зимой на Урале довольно часто можно встретить солнечное гало. Но куда большей диковинкой считается лунное гало, когда в темное время суток вокруг спутника земли создается подобный ореол.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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