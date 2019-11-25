У главы Челябинска появился первый заместитель

СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-25T08:23:25+03:00

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Глава города Наталья Котова продолжает формировать команду.

В понедельник, 25 ноября, на аппаратном совещании сообщила, что временно первым заместителем главы назначен Сергей Авдеев.

В настоящее время Авдеев — замглавы города по социальным вопросам.

Новые обязанности чиновник будет совмещать с прежними.

На прошлой неделе уволились зам по экономике Елена Муртазина и руководитель аппарата мэрии Евгений Шинин. Теперь они — советники Натальи Котовой на общественных началах, без сохранения заработной платы.

Руководителем аппарата назначен Валерий Смирнов, возглавлявший до сего момента контрольно-организационное управление.

Комитет по экономике возглавила Ирина Кузнецова.

ИСТОЧНИК KP.RU