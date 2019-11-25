У главы Челябинска появился первый заместитель
Глава города Наталья Котова продолжает формировать команду.
В понедельник, 25 ноября, на аппаратном совещании сообщила, что временно первым заместителем главы назначен Сергей Авдеев.
В настоящее время Авдеев — замглавы города по социальным вопросам.
Новые обязанности чиновник будет совмещать с прежними.
На прошлой неделе уволились зам по экономике Елена Муртазина и руководитель аппарата мэрии Евгений Шинин. Теперь они — советники Натальи Котовой на общественных началах, без сохранения заработной платы.
Руководителем аппарата назначен Валерий Смирнов, возглавлявший до сего момента контрольно-организационное управление.
Комитет по экономике возглавила Ирина Кузнецова.
ИСТОЧНИК KP.RU