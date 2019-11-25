2019-11-25T09:18:02+03:00
Общество

В Челябинске пассажиры общественного транспорта пересели с маршруток на новые автобусы

Выросла выручка транспортных предприятий
Ольга АНТОНОВА
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До конца года на улицах города появятся 66 новеньких автобуса на газомоторном топливе.До конца года на улицах города появятся 66 новеньких автобуса на газомоторном топливе.Фото: Андрей АБРАМОВ
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В мэрии по поручению главы города Натальи Котовой проанализировали работу новых автобусов на маршруте N 64. На маршруте работает 24 автобуса, что соответствует нормативу. В будни выходит 21 автобус, в выходные — 11 машин.

С сентября на популярный маршрут встали новые машины. За три месяца перевезено 12490 человек. В мэрии подсчитали, что один автобус за сентябрь — ноябрь перевез 729 человек. Об этом заявил начальник управления транспорта администрации города Максим Кичеев на аппаратном совещании в мэрии.

Выросли и доходы транспортного предприятия:

на 114% в месяц. Пассажиры пересаживаются на муниципальный транспорт.

Машины марки ЛиАЗ уже на линии. До конца недели выйдут 16 автобусов марки МАЗ до конца недели. И еще 17 — в начале декабря. Они встанет на маршруты N 71, 64, 34, 4.

Закупки продолжатся и в 2020 году. Как сказал Кичеев, планируется приобрести машины большие, сочлененные, с гармошкой. Их будут ставить в час-пик.

Параллельно чиновники воюют с нелегалами-маршруточниками. Например, ликвидирован нелегальный маршрут N 79.

Всего же, как заявил Кичеев, с маршрутов города убрано 350 нелегальных микроавтобусов.

Но тема не решена. Серые маршрутки мимикрируют под нелегалов. Теперь задача властей — сделать так, чтобы легальные перевозчики приобретали новые машины. Перевозчики упираются, ведь один автобус средней вместимости стоит 5 млн руб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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