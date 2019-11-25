В Челябинск привезли новые автобусы МАЗ
25 ноября на дороги Челябинска выехали шесть новых автобусов фирмы МАЗ. В соответствии с последним трендом, они также окрашены в зеленый цвет. До конца недели на маршруты выйдут еще десять таких машин.
— Всего будет 33 новых МАЗа. Они начнут возить пассажиров до 1 декабря. 33 зеленых ЛиАЗа уже завоевали популярность. Пассажиропоток в них с сентября постоянно растет. С ржавыми ПАЗиками в городе практически покончено. Часть из них на штрафстоянке, большая часть уехала в другие регионы. Часть пока работает. Пока, — рассказал пресс-секретарь администрации Челябинска Владимир Сафонов.
Мнения горожан по поводу новых автобусов ЛиАЗ разделились. Все заметили, что машин на линии стало больше и ходят они чаще. Однако у пассажиров есть претензии к вместительности машин.
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ИСТОЧНИК KP.RU