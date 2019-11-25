В минздраве рассказали, как предотвратили забастовку врачей скорой в Челябинской области

СЕГОДНЯ 10:05 2019-11-25T10:05:41+03:00

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В Кизильском районе Челябинской области медики скорой помощи готовились объявить забастовку. Сотрудников не устраивали зарплаты и условия труда. На место отправилась группа специалистов минздрава, чтобы решить проблему.

— Изначально сотрудники намеревались выйти на итальянскую забастовку — работать без нагрузки на одну ставку. При этом сами врачи в нагрузке заинтересованы, ведь это напрямую формирует их заработную плату. Также недовольства высказывались по поводу: доплаты за отсутствие второго фельдшера в бригаде, отсутствия новой спецодежды и выплат за стаж, а также сокращения процента доплаты за ночные дежурства, — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

В итоге пришли к тому, что когда на смену выходит один фельдшер — ему будут доплачивать. Спецодежду уже заказали, скоро зимние комплекты поступят в скорую. С доплатами за смены и ночные дежурства все не так гладко.

— Разъяснения воспринято коллективом неоднозначно, работники предполагали, что вопрос об увеличении выплат решится в кратчайшие сроки, — уточнили в ведомстве. — В итоге — проведение забастовки с повестки снято, коллектив настроен на увеличения заработной платы в 2020 году, за счет роста стимулирующих выплат.

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ИСТОЧНИК KP.RU