После диких очередей в ГИБДД в Челябинске открыли новый пункт оформления аварий

СЕГОДНЯ 15:25 2019-11-25T15:27:10+03:00

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В Челябинске начал свою работу новый пункт оформления ДТП. Его открыли по адресу Комсомольский проспект, 112а — это район перекрестка с Чичерина. Пункт по оформлению дорожно-транспортных происшествий по адресу Чайковского, 5 — закрыт.

— Новый пункт оборудован необходимой техникой и мебелью для оперативной работы сотрудников полиции и комфортного размещения граждан, прибывших оформить ДТП. Для удобства автомобилистов возле пункта оборудована специализированная стоянка, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Особенно удобным пункт будет для жителей новых микрорайонов Северо-Запада, а также жителей Металлургического района. Его местоположение оптимально приближено к основным магистралям.

Ранее КП-Челябинск писала о многочисленных жалобах водителей на очереди. В ГИБДД советовали попавшим в аварию самим оформлять все по европротоколу. Кроме того, челябинцы якобы сами приезжали в пункты после окончания рабочего дня, чем и создавали очереди.

Сейчас в Челябинске действует еще один пункт оформления ДТП — на Гончаренко, 99.

Телефон дежурной части ГИБДД Челябинска: (351) 728-60-10. Здесь можно получить консультации по поводу оформления аварии. Обратите внимание, что иногда кажется, что трубку никто не берет — идут длинные гудки. На самом деле телефон многоканальный и все операторы заняты. Стоит проявить терпение.

ИСТОЧНИК KP.RU