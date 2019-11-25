СПИД-центр в Челябинске признали лучшим в стране

СЕГОДНЯ 15:37 2019-11-25T15:37:36+03:00

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала Областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в Челябинске лучшим в стране. Об этом она сообщила 25 ноября на Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа.

— Это важнейшее мероприятием для обмена знаниями и опытом в области борьбы с инфекцией. В оде первого дня был назван победитель конкурса «Лучший СПИД-центр», который Минздрав России проводит с целью выявления лучших практик в области профилактики и лечения, — сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

Челябинский центр победил среди 62 центров страны, которые претендовали на звание.

Два года назад рэпер Гнойный назвал Челябинск «столицей СПИДа». В ответ на это чиновник областного правительства написал ему ответ.

КП-Челябинск писала подробно о СПИД-центре. Прочитать можно здесь>>>

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ИСТОЧНИК KP.RU