2019-11-25T15:51:12+03:00
Общество

«Да что вы понимаете в урбанизме!»: челябинский центр адаптации осужденных делает 3D-заборы и воркаут-площадки

В Рощино реконструировали популярное общественное пространство
Андрей АБРАМОВ
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В Рощино реконструировали общественно пространство.В Рощино реконструировали общественно пространство.Фото: пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области
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Челябинск последние пару лет захлестнула мода на урбанизм. Все говорят о комфортной городской среде и много внимания уделяют инфраструктуре для пешеходов. В ГУФСИН по Челябинской области решили не отставать от тренда и помогают облагораживать городскую среду. Центр трудовой адаптации осужденных исправительной колонии №8 благоустроил объекты на территории трех поселений Сосновского района. Не бесплатно — учреждение выиграло тендер на общих условиях.

— В Рощино благоустроены площади перед Домом культуры. Территория вымощена тротуарной плиткой, установлены удобные скамейки и вместительные урны, а также дополнительное освещение на здании досугового учреждения и 3D-ограждение, — рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

«Трехмерные» еврозаборы считают одним из наиболее эстетичных ограждений. Изготовлены они из мелкой стальной сетки. У ДК оборудована детская игровая площадка. Свою физическую форму подрастающее поколение рощинцев сможет поддерживать на площадке для занятий воркаутом или скейтпарке. Артисты получили новую сцену и скамьи для зрителей. Большое внимание было уделено озеленению. Сотрудники ИК-8 позаботились о насаждениях: высадили пушистые ели, липы, гортензии, кизильник, шаровидные ивы и краснолистные яблони.

— Надеемся, что осужденные и в дальнейшем будут привлекаться к реализации проектов по благоустройству городской среды. Это позволит обеспечить их трудовую занятость и создавать новые рабочие места, — отметили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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