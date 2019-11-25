Проект рекультивации городской свалки в Челябинске наконец-то одобрили

СЕГОДНЯ 16:57 2019-11-25T16:57:58+03:00

Воплощать его начнут уже в следующем году

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Главгосэкспертиза дала положительное заключение на проект рекультивации свалки в Металлургическом районе Челябинска. Помойку должны были закрыть еще в конце 80-х, но она работала вплоть до прошлого года. Когда ее наконец закрыли, началась подготовка к рекультивации. Горы отходов должны закрыть насыпью, сверху высадить кустарник, а внутри провести коммуникации для отвода газа и отравленных стоков.

В министерстве экологии Челябинской области подтверждают информацию об одобрении проекта. Он обошелся бюджету более чем в 61,5 млн рублей. Кроме того, на сам процесс рекультивации планируют потратить еще 4,9 млрд рублей.

Издание «Курс дела» пишет, что к проекту рекультивации есть претензии общественности. Например, на общественных слушаниях в документах обнаружили чистые белые листы. «Независимый институт общественной экологической экспертизы и аудита» указывал на неточности в документах. Однако, как сообщает интернет-портал, претензии экологов расшибаются о «бюрократический отпор» со стороны чиновников.

По информации КП-Челябинск, рекультивация свалки займет три года — с 2020 по 2022.

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ИСТОЧНИК KP.RU