2019-11-26T04:06:23+03:00
Общество

Ученые зауралья создали огнетушитель, который борется с пламенем при помощи звука

Причем, эффективнее своих аналогов
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Вот так выглядит звуковой огнетушитель. Фото: пресс-служба КГСХАВот так выглядит звуковой огнетушитель. Фото: пресс-служба КГСХА
Изменить размер текста:

Никакой пены! Бумага и продукты не будут испорчены. И даже уборка не потребуется после использования этого огнетушителя. Он борется с огнем звуковыми колебаниями низкой частоты, которые создают сабвуфер и усилитель. Разработали его ученые Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева.

Справедливости ради отметим, что первый звуковой огнетушитель был изобретен несколько лет назад в Америке. Но зауральские ученые создали свой — эффективнее иностранных аналогов.

Этот аппарат отличается меньшим временем тушения пламени при идентичных расходах электроэнергии, — сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. проректора по научной работе сельскохозяйственной академии Ивана Миколайчика.

Сейчас изобретение испытывают в Федеральном институте промышленной собственности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Челябинской области мошенники придумали автокатастрофу и собирали деньги на операцию для здорового ребенка
«В грязных клетках без еды»: волонтеры забрали собак из питомника в Златоусте
Парень из Челябинской области, которого звали Пельмень, теперь стал Билетом
В Челябинске могут появиться новые выделенки для общественного транспорта
Трогательное спасение собаки из-подо льда засняли в Кургане
Проект рекультивации городской свалки в Челябинске наконец-то одобрили
Журналистка рассказала о малоизвестной улице в центре Челябинска
Курганская епархия осудила отказ священника крестить ребенка с большим родимым пятном
В Челябинской области откажутся от «химии» в уборке дорог
Застрявший в Бельгии на четверть века уроженец Челябинска получил паспорт
Вместо оплаты проезда пассажир приставил к горлу таксиста нож в Челябинской области
«Да что вы понимаете в урбанизме!»: челябинский центр адаптации осужденных делает 3D-заборы и воркаут-площадки
СПИД-центр в Челябинске признали лучшим в стране