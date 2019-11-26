Ученые зауралья создали огнетушитель, который борется с пламенем при помощи звука

СЕГОДНЯ 04:06 2019-11-26T04:06:23+03:00

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Никакой пены! Бумага и продукты не будут испорчены. И даже уборка не потребуется после использования этого огнетушителя. Он борется с огнем звуковыми колебаниями низкой частоты, которые создают сабвуфер и усилитель. Разработали его ученые Курганской государственной сельскохозяйственной академии имени Т. С. Мальцева.

Справедливости ради отметим, что первый звуковой огнетушитель был изобретен несколько лет назад в Америке. Но зауральские ученые создали свой — эффективнее иностранных аналогов.

Этот аппарат отличается меньшим временем тушения пламени при идентичных расходах электроэнергии, — сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. проректора по научной работе сельскохозяйственной академии Ивана Миколайчика.

Сейчас изобретение испытывают в Федеральном институте промышленной собственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU