2019-11-26T06:29:22+03:00
Общество

Дорожники ответили, почему залили реагентом дороги в Челябинске

Отказываться от использования соли подрядчик не будет
Валентина ВАГАНОВА
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После солей дороги моментально стали грязными.После солей дороги моментально стали грязными.Фото: Инна КУМЕЙКО
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Подрядчик, отвечающий за содержание дорог Челябинска, вновь засыпал улицы реагентами. Выпавший в ночь на понедельник снег моментально превратился в черную жижу. Горожане возмущены — стоило ли разводить грязь, на улице не холодно?

В мэрии заверили, что с подрядчиком уже разговаривали. По мнению властей, обработка дорог должна быть минимальной. Приоритет должен быть за механизированной уборкой.

— Мы обрабатываем противогололедными материалами опасные участки — это подъемы, спуски, перекрестки. Сформировано 11 колонн спецтехники, подметаем центральные магистрали и поперечные улицы. Также сейчас большое количество участков с выходом воды. Это улицы Профессора Благих, Братьев Кашириных, Румянцева, Пушкина. Это те места, где были аварии на инженерных сетях, — прокомментировал ситуацию директор по строительству и эксплуатации городских автодорог АО «Южуралмост» Алексей Струговец.

По его словам, отказаться от реагентов совсем нельзя. Это приведет к образованию накатов и гололеда, что скажется на безопасности дорожного движения. Сейчас дороги обрабатываются с минимальным расходом.

Напомним, трехлетний контракт с АО «Южуралмост» заканчивается 31 декабря.

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Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

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Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

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