Двухлетний ребенок выпал с четвертого этажа в Челябинской области

СЕГОДНЯ 08:15 2019-11-26T08:18:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коркино из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик. По предварительным данным, родители оставили малыша без присмотра. Тот залез на подоконник, оперся на москитную сетку и вывалился из открытого окна.

Ребенок упал с четвертого этажа. В больницу его привезли с перелом ключицы. Сейчас состояние мальчика стабильное. ЧП произошло в воскресенье, 24 ноября. В случившемся разбираются следователи.

— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU