2019-11-26T08:18:48+03:00
Происшествия

Двухлетний ребенок выпал с четвертого этажа в Челябинской области

В инциденте разбираются следователи
Валентина ВАГАНОВА
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Врачи оценивают состояние мальчика, как стабильное.Врачи оценивают состояние мальчика, как стабильное.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Коркино из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик. По предварительным данным, родители оставили малыша без присмотра. Тот залез на подоконник, оперся на москитную сетку и вывалился из открытого окна.

Ребенок упал с четвертого этажа. В больницу его привезли с перелом ключицы. Сейчас состояние мальчика стабильное. ЧП произошло в воскресенье, 24 ноября. В случившемся разбираются следователи.

— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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