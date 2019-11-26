Двухлетний ребенок выпал с четвертого этажа в Челябинской области
В Коркино из окна многоэтажки выпал двухлетний мальчик. По предварительным данным, родители оставили малыша без присмотра. Тот залез на подоконник, оперся на москитную сетку и вывалился из открытого окна.
Ребенок упал с четвертого этажа. В больницу его привезли с перелом ключицы. Сейчас состояние мальчика стабильное. ЧП произошло в воскресенье, 24 ноября. В случившемся разбираются следователи.
— Проводится доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проведения проверки взято на контроль руководством следственного управления. По результатам будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU