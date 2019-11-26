2019-11-26T14:53:32+03:00
Общество

В Челябинской области увеличат выплату приемным родителям

Важное решение одобрили депутаты Законодательного Собрания
Ольга АНТОНОВА
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В Челябинской области выросла ежемесячная выплата для опекаемых и приемных детей. Фото: Архив "КП".В Челябинской области выросла ежемесячная выплата для опекаемых и приемных детей. Фото: Архив "КП".
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Во вторник, 26 ноября, депутаты регионального парламента увеличили выплату приемным и опекаемым семьям на 41%. Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.

Размер социальной выплаты по решению депутатов Законодательного Собрания будет равен уровню прожиточного минимума ребенка в Челябинской области за второй квартал года, предшествующего году получения выплаты. Предложение депутатов поддержал губернатор Алексей Текслер.

Заместитель председателя Законодательного Собрания Марина Поддубная пояснила, что поводом к переменам стали многочисленные обращения приемных родителей, опекунов.

— Если сегодня ежемесячная выплата — 7 556 руб, то с 1 января 2020 года — 10 661 руб. Теперь размер выплаты будет каждый год изменяться, поскольку он зависит от величины прожиточного минимума на ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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