В Челябинской области увеличат выплату приемным родителям
Во вторник, 26 ноября, депутаты регионального парламента увеличили выплату приемным и опекаемым семьям на 41%. Изменения вступают в силу с 1 января 2020 года.
Размер социальной выплаты по решению депутатов Законодательного Собрания будет равен уровню прожиточного минимума ребенка в Челябинской области за второй квартал года, предшествующего году получения выплаты. Предложение депутатов поддержал губернатор Алексей Текслер.
Заместитель председателя Законодательного Собрания Марина Поддубная пояснила, что поводом к переменам стали многочисленные обращения приемных родителей, опекунов.
— Если сегодня ежемесячная выплата — 7 556 руб, то с 1 января 2020 года — 10 661 руб. Теперь размер выплаты будет каждый год изменяться, поскольку он зависит от величины прожиточного минимума на ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU