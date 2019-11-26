2019-11-26T20:50:06+03:00
Происшествия

В Челябинской области вынесли приговор фигурантам громкого дела о покупке детсада

Наказание получили экс-чиновница, местный депутат и бизнесмен
Екатерина АНДРЕЕВА
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Все подельники вину признали и частично погасили нанесенный ущерб.Все подельники вину признали и частично погасили нанесенный ущерб.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Сегодня, 26 ноября, Миасский городской суд вынес приговор фигурантам уголовного дела об афере с покупкой здания детсада. Местный депутат Николай Рындин и бизнесмен Олег Клевляник получили по два года условно и по 500 тысяч штрафа.

— Начальника отдела дошкольного образования Миасса Татьяну Биеву приговорили к двум годам колонии общего режима и полумиллионному штрафу. Ее взяли под стражу в зале суда. Все трое вину признали и частично погасили нанесенный ущерб, — рассказали в пресс-службе суда.

Напомним, речь идет о покупке помещения для детского сада по завышенной цене. Приобрели его за 24 млн, а фактическая стоимость здания — 10,5 млн руб. По версии следствия, сделка не обошлась без участия экс-главы Миасса Геннадия Васькова. Его обвиняют в превышении полномочий и покушении на получение взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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