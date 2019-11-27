2019-11-27T06:22:57+03:00
Общество

Жители Челябинска помогли накормить младенца молодому отцу

А он оказался матерью
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Фото из архива КПФото из архива КПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Пост, опубликованный в одном из интренет-пабликов города Копейска Челябинской области, удивил многих. Кого-то растрогал, других возмутил.

— Друзья, нужна помощь. Срочно необходима детская смесь малышке. Мне задерживают зарплату. Кто может, помогите пожалуйста. Я не прошу деньги на карту. Можете даже купить смесь сами. Я все верну, когда мне дадут зарплату, — написал подписчик группы «Копейск [В]Теме» в ВК под мужским именем.

Люди стали гадать, почему именно отец ребенка обратился с такой просьбой.

— Мужик просит купить ребенку смесь — это позор! Идите работать, папаша! Не платят в одном месте, можно подработать в другом, — таких комментариев было немало.

Но много оказалось и людей, готовых помочь. Ведь неизвестно, какая ситуация в семье, а ребенок голодает.

К удивлению тех, кто приехал с помощью, просителем оказался не мужчина, а молодая мама в трудной жизненной ситуации. Она постеснялась писать с личного аккаунта и использовала фейковую страницу с мужским именем.

Не смотря на то, что ребенок еще совсем маленький, мать-одиночка вынуждена работать. Зарплату задержали, а малышу нужна была специальная дорогая смесь, так как он родился недоношенным. Горожане помогли не только детским питанием, но также подгузниками и другими нужными вещами.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Девушку не взяли на работу в Магнитогорске из-за припухшей верхней губы
В Челябинской области похолодает до -18 градусов
Жители Челябинска увидели в один день гало и световой столб
Кофе с тараканом выпил житель Магнитогорска в местном кафе
В Челябинской области вынесли приговор фигурантам громкого дела о покупке детсада
Девочка из Челябинской области скопила деньги на «волосы» маме, которая лишилась кудрей после химиотерапии
Две шайбы легионеров «Трактора» не позволили команде переиграть ЦСКА
На должность главного архитектора Челябинска заявились девять кандидатов
Облсуд повторно оправдал убийцу 14-летней школьницы из Сатки
В Челябинске будут штрафовать назойливых попрошаек
Суд запретил рекламщикам размещать баннеры на скандальном фасаде с граффити в Челябинске
Челябинец, сменивший имя на Билет Призыва Нет, просит денег за интервью
В Челябинской области увеличат выплату приемным родителям
Мама тройняшек Рузалина Мищанчук рассказала про жизнь на грани смерти
В Челябинской области пьяный ножом ранил полицейских
В Челябинске пройдет финал чемпионата по современным уличным танцам
Все сервисы в одном месте: челябинские разработчики завершили слияние региональных приложений
«Трактор» сразится с ЦСКА — обладателем Кубка Гагарина
В Челябинской области автомобилистка погибла, врезавшись в автозак ГУФСИН
Средний депозит южноуральца в шесть раз ниже, чем у москвича
«Пусть лечится!»: жители Челябинска вступились за семью, которую попросили вернуть миллион, собранный на лечение дочери
ВТБ и «Ростелеком» создают технологическую платформу по работе с большими данными
Депутаты ЗСО утвердили канидатуру Уполномоченного по правам человека в Челябинской области
«Кого-то тысячу, кого-то двадцать»: в Миассе учителей заставляют вернуть отпускные
В Челябинске родители спасли дочь-школьницу, решившую покончить с собой