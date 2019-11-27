Жители Челябинска помогли накормить младенца молодому отцу

СЕГОДНЯ 06:17 2019-11-27T06:22:57+03:00

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Пост, опубликованный в одном из интренет-пабликов города Копейска Челябинской области, удивил многих. Кого-то растрогал, других возмутил.

— Друзья, нужна помощь. Срочно необходима детская смесь малышке. Мне задерживают зарплату. Кто может, помогите пожалуйста. Я не прошу деньги на карту. Можете даже купить смесь сами. Я все верну, когда мне дадут зарплату, — написал подписчик группы «Копейск [В]Теме» в ВК под мужским именем.

Люди стали гадать, почему именно отец ребенка обратился с такой просьбой.

— Мужик просит купить ребенку смесь — это позор! Идите работать, папаша! Не платят в одном месте, можно подработать в другом, — таких комментариев было немало.

Но много оказалось и людей, готовых помочь. Ведь неизвестно, какая ситуация в семье, а ребенок голодает.

К удивлению тех, кто приехал с помощью, просителем оказался не мужчина, а молодая мама в трудной жизненной ситуации. Она постеснялась писать с личного аккаунта и использовала фейковую страницу с мужским именем.

Не смотря на то, что ребенок еще совсем маленький, мать-одиночка вынуждена работать. Зарплату задержали, а малышу нужна была специальная дорогая смесь, так как он родился недоношенным. Горожане помогли не только детским питанием, но также подгузниками и другими нужными вещами.

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ИСТОЧНИК KP.RU