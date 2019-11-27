2019-11-27T08:23:35+03:00
Общество

Челябинск может погрузиться в гарь пожаров, происходящих на озере Курочкино

Жители Старокамышинска сообщают о новых очагах возгорания
Лидия ПЕСКОВА
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Дым выходил из-под земли. Фото: Андрей Кульпин.Дым выходил из-под земли. Фото: Андрей Кульпин.
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Несколько лет назад жители Челябинcка лишились пляжа на соленом озере Курочкино. Озеро обмелело и далеко ушло от берегов. Спустя какое-то время на обнажившемся дне заметили очаги подземных пожаров.

— Угольная пыль, которая скопилась за десятилетия работы шахт после снижения уровня воды в озере оказалась на поверхности. Соприкоснувшись с воздухом, она начала медленно тлеть. Из-под земли идет гарь и дым, — объяснил происходящее член Общественной палаты Копейска Андрей Кульпин.

Пожары на время удалось остановить. Над очагами подземных пожаров соорудили глиняный саркофаг, который препятствовал доступу кислорода к очагу возгораний. В результате пожары прекратились, и воздух в близлежащем поселке Старокамышинск стал чище.

Курочкино горит под Челябинском. Так озеро дымилось в первый раз..Видео: Андрей Кульпин.

— Несмотря на перекачку воды из челябинского озера Смолино, уровень воды в Курочкино этим летом снова понизился. Видимо, кислород снова получил доступ к очагам пожара. По словам местных жителей, сейчас объем возгораний не меньше, чем в феврале, когда власти объявили в поселке режим ЧС, — сообщают местные жители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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