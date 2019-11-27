2019-11-27T12:04:26+03:00
Общество

Читатели «Комсомолки» выбрали самые живые и трогательные фотографии мам с детьми

Авторы лучших снимков получили призы
Валентина ВАГАНОВА
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Победительнице конкурса вручили сертификат на услуги салона красоты «Леди’С».Победительнице конкурса вручили сертификат на услуги салона красоты «Леди’С».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На фотоконкурс «Я — мама!» челябинцы прислали более 40 семейных фотографий. Каждая заряжена теплом, заботой и любовью. На одной — мама нежно прижимает к себе малыша, на другой — они вместе заразительно хохочут. Лучшие кадры выбирали читатели: ставили «сердечки» под фото.

В канун Дня матери мы подвели итоги. Голоса распределились следующим образом:

* 1 место заняла Ольга Федосова, набрав 863 голоса;

* 2 место — Екатерина Лебедева, 855 голосов;

* 3 место — Инна Геранина, 702 голоса.

Екатерина Лебедева с сыном Тимофеем.

Екатерина Лебедева с сыном Тимофеем.

Инна Геранина отправила за подарком дочку.

Инна Геранина отправила за подарком дочку.

Победительницы получили призы от партнера конкурса — компании «Интерсвязь». А Ольге Федосовой мы еще вручили подарочный сертификат на услуги салона красоты «Леди’С». Теперь у нее будет возможность отвлечься от домашних забот и немного побаловать себя бьюти-процедурами.

Еще Ольге вручили полезный гаджет от компании «Интерсвязь». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Еще Ольге вручили полезный гаджет от компании «Интерсвязь».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подарки от салона красоты «Леди’С». Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подарки от салона красоты «Леди’С».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Салон красоты «Леди’С» за более чем 10-летний опыт работы стал предметом гордости для сотрудников и любимым местом релаксации и преображения для посетителей. Приветливые администраторы всегда сориентируют по спектру услуг для сохранения молодости и красоты, а также расскажут о действующих акциях.

Откройте миру вашу истинную красоту! «Леди’C» — салон для современных, стильных, успешных. И для тех, кто хочет такими стать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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