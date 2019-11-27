Водитель автокрана, раздавивший школьницу на Шаумяна в Челябинске, получил срок

СЕГОДНЯ 11:19 2019-11-27T11:19:40+03:00

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В среду, 27 ноября, в Советском суде Челябинска оглашен приговор водителю автокрана, который сбил насмерть школьницу на светофоре.

Трагический случай произошел на перекрестке улиц Шаумяна и Доватора 28 сентября. Девочка пыталась перебежать дорогу на догорающий зеленый свет. В последний момент она заметила автокран и решила отпрянуть назад, но споткнулась и угодила под колеса тяжелой машины. От полученных травм она скончалась на месте.

51-летний водитель автокрана полностью признал свою вину в гибели девушки. Поэтому суд прошел быстро. Мужчин приговорили к трем годам колонии-поселения. Также он должен выплатить два миллиона рублей семьей погибшей. Напомним, родители просили три миллиона.

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ИСТОЧНИК KP.RU