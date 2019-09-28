В центре Челябинска автокран насмерть сбил школьницу

СЕГОДНЯ 17:38 2019-09-28T17:38:09+03:00

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Около шести часов вечера 28 сентября на перекрестке улиц Доватора и Шаумяна автокран насмерть сбил 13-летнюю школьницу. Информацию очевидцев события подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Известно, что девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, а автокран ехал с превышением скорости. Обстоятельства инцидента выясняет полиция.

В правительстве региона хотят ограничить движение большегрузов по городу. В последнее время они все чаще становятся участниками громких ДТП.

В июле 2019 года автокран протаранил три маршрутки с пассажирами на улице Дзержинского в Челябинске. Один человек тогда погиб, пострадали восемь. В сентябре на проспекте Победы грузовик потерял управление и выехал на трамвайную остановку. Под колесами оказалась молодая женщина, за ее жизнь все еще борются доктора больницы скорой помощи.

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«Комсомолка» разбиралась, какие меры были приняты, чтобы обезопасить участок и почему здесь снова произошло ДТП (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU