2019-11-27T12:58:05+03:00
Общество

Целый класс в Челябинской области отправили ко врачу из-за туберкулеза

Выявить заболевшего помогла проба Манту
Лидия ПЕСКОВА
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Простая "пуговка" спасла от заражения целый класс.Простая "пуговка" спасла от заражения целый класс.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В среду, 27 ноября, школу № 6 из Копейска закрыли на экстренную санитарную обработку. В одном из классов выявлен случай туберкулеза, сообщает «Копейский рабочий».

Болезнь нашли у ребенка, который учится во втором классе. И хотя форма болезни — закрытая, в школе предприняты все возможные меры для дезинфекции помещений. Дети, которые контактировали с больным, уже отправлены на обследование.

Кстати, выявить туберкулез помогла простая проба Манту. Этот факт очень важен, ведь в Челябинской области уже не раз разгорались скандалы из-за отказа родителей делать школьникам и детсадовцам такие пробы.

Какая альтернатива есть пробе Манту, можно прочитать на нашем сайте.

Уже в четверг, 28 ноября, школа будет работать в обычном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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