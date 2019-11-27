Целый класс в Челябинской области отправили ко врачу из-за туберкулеза
В среду, 27 ноября, школу № 6 из Копейска закрыли на экстренную санитарную обработку. В одном из классов выявлен случай туберкулеза, сообщает «Копейский рабочий».
Болезнь нашли у ребенка, который учится во втором классе. И хотя форма болезни — закрытая, в школе предприняты все возможные меры для дезинфекции помещений. Дети, которые контактировали с больным, уже отправлены на обследование.
Кстати, выявить туберкулез помогла простая проба Манту. Этот факт очень важен, ведь в Челябинской области уже не раз разгорались скандалы из-за отказа родителей делать школьникам и детсадовцам такие пробы.
Какая альтернатива есть пробе Манту, можно прочитать на нашем сайте.
Уже в четверг, 28 ноября, школа будет работать в обычном режиме.
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ИСТОЧНИК KP.RU